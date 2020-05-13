Оренбург, 13 мая 2020, 07:59 — REGNUM В Оренбургской области на сегодняшний день числится почти 24 тысячи безработных, сообщила министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.
Глава ведомства отметила, что на начало апреля 2020 года безработных в регионе было вдвое меньше. «Складывается непростая ситуация», — заявила Исхакова.
По словам министра, после введения режима самоизоляции в Оренбуржье отмечен всплеск обращений граждан на горячую линию службы занятости населения области. Людей интересуют виды поддержки и размер выплат.
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