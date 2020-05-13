Москва, , 07:43 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела банка «Образование», лишённого лицензии три года назад, 19 мая 2020 года планирует рассмотреть заявление об аресте имущества его крупного акционера — Александра Миракова. Под арест требуют взять имущество стоимостью более 18,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Арест в данном деле является обеспечительной мерой и будет действовать, пока не рассмотрят основное требование арбитражного управляющего — привлечь Миракова к ответственности на сумму свыше 18,5 млрд рублей за ненадлежащий контроль за работой банка. Заявление должны рассмотреть 25 июня. Апрельские слушания были отложены из-за мер, введенных в свете пандемии коронавируса.

Напомним, банк, созданный в Москве рядом университетов в 1991 году, лишился лицензии 21 апреля 2017 года. За пару месяцев до этого он был на 118-м месте по размеру банковских активов в РФ. К моменту отзыва лицензии регулятором у банка существенная доля активов была низкого качества, а сам он использовал рискованную модель ведения бизнеса. На 2016 год Мираков имел в банке долю в 38,5%, а Юрий Айрапетян владел 45,34%.

Обанкротили банк в июне 2017 года, и к началу марта его долги перед 3052 кредиторами превысили 21,139 млрд рублей.

По результатам ревизии в банке было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения через выдачу кредитов.