Красноярск, , 07:35 — REGNUM Медики Красноярского края начали получать дополнительные выплаты за работу с пациентами, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в правительстве региона.

Стимулирующие выплаты начислены 1817 медикам в 54 учреждениях. К 12 мая деньги получили около 1,5 тысячи сотрудников, утверждают краевые власти.

На эти цели из федерального бюджета Красноярскому краю выделили 430,4 млн рублей на три месяца. Дополнительно на стимулирующие выплаты медицинскому и немедицинскому персоналу в краевом бюджете предусмотрено 45 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1428 человек.

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