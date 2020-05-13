Санкт-Петербург, , 07:28 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга ввели в действие второй пакет мер поддержки предприятий и организаций, которые пострадали от ограничений и запретов в связи с эпидемией коронавируса.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Меры поддержки оцениваются в общей сложности на сумму около 9 млрд рублей», — сообщили в Смольном.

Напомним, все ограничительные меры в Петербурге продлены по 31 мая в рамках режима повышенной готовности. Разрешена работа промышленных предприятий и строительных организаций при соблюдении ими стандарта безопасной деятельности.

В рамках второго пакета налоговые льготы получат более 28 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере обрабатывающих производств или занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощённую систему налогообложения.

Для собственников недвижимости площадью не менее 1000 кв. метров на полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца — за II квартал 2020 года. Но только при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. По расчетам Смольного, этой мерой смогут воспользоваться более 10 тысяч предпринимателей.

Организациям и ИП, использующим патентную систему и единый налог на вмененный доход, продлят срок по их уплате. Для субъектов МСП будет введен мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям и до 30 июня прекращено взыскание задолженности.

Прорабатываются меры возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата. Этой мерой смогут воспользоваться около четырех тысяч предпринимателей, или более 12 тысяч сотрудников.

Наконец, решено поддержать спрос на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. В период с 2020 по 2024 год планируется увеличить долю госзакупок у таких предприятий с нынешних 15% до 23,5%.

Для поддержки некоммерческого сектора в 2020 году будет сохранен объем бюджетного финансирования государственных театров и образовательных организаций, подведомственных городскому комитету по культуре. Также частично субсидируют затраты организаций, работающих в сфере культуры и искусства и пострадавших от ограничений.