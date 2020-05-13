Чебоксары, , 07:22 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании «Алза» поступило многомиллионное требование министерства спорта и физической культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Республиканский минспорт заявил требование на сумму 106 207 182,05 рублей. Основанием возникновения задолженности является договор, ранее заключённый с обществом «Алза».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года.

Напомним, учредитель строительной организации «Алза» стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит бывший первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии.

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