Кемерово, , 07:14 — REGNUM Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в регионе продолжаются все стройки, не остановлены работы ни на одном объекте.

«Нужно идти дальше, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы дополнительно ускорить, активизировать строительную отрасль, — прокомментировал Цивилёв. — Иногда встречаю непонимание: зачем уделять так много внимания строительству, если традиционно Кузбасс — край угля и металлургии? Конечно, уголь, сталь, машиностроение для нас всегда будут на первом месте. Но и в строительстве сегодня заняты более 35 тысяч человек, причём каждое рабочее место на стройке создает до десяти рабочих мест в смежных отраслях: производстве стройматериалов, оснащении и обслуживании зданий, торговле недвижимостью. Так что строительство — одна из ключевых отраслей, способных подтолкнуть вперед всю экономику области».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Цивилёв поставил задачу ускорить строительство жилья и скорректировать планы его ввода в эксплуатацию на 2020 год.

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