Кемерово, , 07:04 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поставил задачу ускорить строительство жилья и скорректировать планы его ввода в эксплуатацию на 2020 год. Объём ввода должен быть увеличен более чем на 50% — с 805 тыс. кв. метров до 1,237 млн кв. метров, сообщили в региональном правительстве.

Минстрой региона довёл до каждого города и района новые целевые показатели.

По официальным данным, с начала 2020 года городские округа региона построили 72,4 тыс. кв. метров жилья, муниципальные округа и районы — 55,6 тыс. кв. метров.

Лидерами по вводу жилья с января по апрель 2020 года стали Кемерово (45,9 тыс. кв. метров), Кемеровский муниципальный округ (17,1 тыс. кв. метров), Новокузнецкий район (9,1 тыс. кв. метров), Таштагольский район (7,1 тыс. кв. метров).