Кызыл, , 06:59 — REGNUM 329 жителей Тувы получат обратно выплаченный в 2019 году налог на доход. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, именно столько человек здесь официально зарегистрированы в качестве самозанятых.

По словам зампреда правительства Александра Брокерта, с 1 июня также запускаются специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в отраслях, пострадавших из-за коронавируса. Как отмечается, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.

«Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц. Срок погашения кредита до 1 апреля 2021 года», — отметили в правительстве.

При этом государство может погасить весь кредит с процентами, если организация сохранит 90% своих сотрудников. Если 80%, то государство поможет лишь с половиной суммы кредита. Кроме того, предприятиям списали налоги и взносы за второй квартал 2020 года, которые должны быть направлены на выплату зарплат.

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