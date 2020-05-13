Барнаул, 13 мая 2020, 06:24 — REGNUM Бессмысленно обсуждать, что важнее: держать закрытыми турбазы и отели или ждать, пока разорвется цепь передачи коронавируса, считает эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу возможных сроков возобновления работы туристического бизнеса в России она, в частности, отметила:
По мнению Татьяны Сажаевой, безопасно открыть туристический сезон уже с 1 июня можно на Алтае, «где меньше одного человека на один квадратный километр лесов, гор и степей»:
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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением разрешить туристические поездки в пределах России с 1 июня 2020 года выступили Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА). Об этой инициативе сказано в письме министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.
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