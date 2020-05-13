Москва, , 04:05 — REGNUM В рамках банкротного дела АО «Банк экономический союз», три года назад оставшегося без лицензии, имущество 11 бывших топ-менеджеров было взято под арест в качестве обеспечительной меры. Она продлится до вынесения решения по основному заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности на сумму 1,606 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитраж Москвы наложил арест только на имущество 11 ответчиков, отказав в этом требовании по трём фигурантам. В списке лиц, которых арбитражный управляющий требует привлечь к ответу — почти все крупные акционеры, включая четырёх членов одной семьи. Сумма претензий к 14 ответчикам составляет 1 606 639 000 рублей. Их рассмотрят 4 июня 2020 года.

Напомним, банк, созданный в апреле 1994 года, был лишён лицензии 13 марта 2017 года, когда занимал 367-е место по размеру активов среди банков РФ. Причиной лишения лицензии стали неадекватная оценка рисков при кредитовании, а также то, что организация была вовлечена «в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж». Среди акционеров банка отметились супруги Юрий Самсонов и Лидия Токарева, которым совместно принадлежит более 59% акций. Ещё 23,8% доли остаётся за дочерью Токаревой — Еленой Зверевой. Небольшую долю имеет и сын Юрия Самсонова — Дмитрий.

На начало марта 2020 года у банка есть долги перед 259 кредиторами на сумму 1 848 645 000 рублей.