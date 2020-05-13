Владивосток, , 04:17 — REGNUM Власти Приморья рассказали, какие отрасли особенно пострадали от экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, а также о мерах поддержки экономики края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что, так или иначе, пострадали все отрасли экономики Приморья. На первом этапе кризис был очевиден в сфере туризма и в области торговли с Китаем, позже стало понятно, что кризис затронул всю экономику.

В марте и апреле было принято пять краевых законов, направленных на снижение ставок по региональным налогам: имущественному, транспортному, упрощенной системе налогообложения.

13 мая рассмотрят закон по снижению ставок на патенты. Органы местного самоуправления практически всех муниципальных образований Приморья приняли решения о снижении ставок по местным налогам (имущественный, единый налог на вмененный доход).

Также власти региона приняли решение об «арендных каникулах».

«Из-за уже принятых к исполнению мер бюджет недосчитается почти 5 млрд рублей», — отметили в правительстве.

Благодаря микрокредитной компании у предпринимателей есть возможность перекредитоваться на период кризиса по ставке 0,5% годовых с отсрочкой платежа на полгода. Свободный капитал компании около 300 млн рублей — это позволит предоставить кредиты не менее чем 60 предпринимателям.

Еще 30 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на субсидирование компаний, которые сохраняют свой коллектив и организуют проведение общественных работ.

Также из краевого бюджета субсидируются расходы по предоставлению 20%-й скидки для клиентов двух лизинговых компаний, победивших в конкурсном отборе.

«Если говорить о восстановлении объёмов экономики, то уровня 2019 года мы достигнем только к концу 2020 — началу 2021 года. В этот период нам важно сохранить занятость жителей края, деятельность предпринимателей. Важным остаётся вопрос сохранения доходов краевого бюджета, а сегодня мы наблюдаем снижение поступлений от налогов», — сказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Как сообщало ИА REGNUM, все предложения президента РФ Владимира Путина для поддержки экономики и граждан, все социальные обязательства будут исполнены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.