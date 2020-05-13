Мурманск, , 03:46 — REGNUM В Мурманской области рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики обойдётся бюджетам трёх уровней в 462 млн рублей. Открытый конкурс на проведение работ на территории городского поселения Молочный объявила хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена конкурса на ликвидацию объекта бывшей ОАО «Птицефабрика «Снежная» составляет 462 009 050 рублей. При оплате будут задействованы федеральный бюджет, бюджеты Мурманской области и Кольского района.

Работы планируется провести на земельном участке в 4 км южнее города Кола. По данным публичной кадастровой карты, надел имеет площадь 238 877 кв. м, а его кадастровая стоимость — всего 35 832 рубля.

Победитель тендера, которого определят после 2 июня 2020 года, должен провести рекультивацию до 1 декабря 2022 года.

Напомним, ещё год назад, в июне 2019 года, на сайте мурманского правительства появился анонс о начале рекультивации территории бывшей птицефабрики. Отмечалось, что данный объект несёт потенциальную угрозу для рыбохозяйственной отрасли и биоразнообразия Кольского залива, включая источник водоснабжения для Мурманска и Кольского района — реку Кола. Тогда же сообщалось о заключении контракта на работы с ООО «РАЗМАХ ГП» (Санкт-Петербург) и то, что проект реализуется через нацпроект «Экология».