Куньмин, Китай, , 03:29 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая планирует вложить 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) в строительство парков переработки сельхозпродукции, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Провинция сфокусируется на восьми ключевых отраслях, включая чайную промышленность, цветочную промышленность, китайские медицинские травы и кофе, говорится в правительственном докладе.

Юньнань также построит 10 парков обработки по меньшей мере два квадратных метра распланированной территории каждый. Власти предпримут усилия по обеспечению годового производства продукции каждого парка в объёме не менее 2 млрд юаней.