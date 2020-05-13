Казань, , 03:20 — REGNUM В рамках банкротного дела кредиторы завода «Аммоний», производящего удобрения, начали массово отказываться от своих претензий. Арбитраж Татарии прекратил производство уже по 13 заявлениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

8 мая 2020 года арбитраж Татарии обнародовал 13 определений о прекращении производств по претензиям кредиторов в связи с отказом последних от заявлений о включении в реестр. В то же время в конце мая у должника истекает срок наблюдения и кредиторы, не отозвавшие свои требования, должны принять решение о следующем этапе или продлении этого. Среди главных кредиторов — ВЭБ, которому «Аммоний» задолжал свыше 90 млрд рублей. При этом около 15,6 млрд рублей было включено в реестр кредиторов сразу же после начала наблюдения за заводом.

Напомним, предприятие, работающее в Менделеевске, несколько лет назад реализовало крупный инвестиционный проект, средства на который получило в форме кредита от госкорпорации. Сумма составила более 1 млрд долларов США. Выплатить вовремя долг заёмщик не смог. Позднее кредитор реализовал право требования задолженности. Покупателем стала компания из структур миллиардера Романа Троценко — КАО «Азот» (Кемеровская область). После этого заговорили об инвестициях в проект, который стал для Троценко вторым активом в Поволжье (после Башкирии). Но уже в ноябре 2019 года в отношении АО «Аммоний» был введен первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Подобный шаг в Татарии объяснили попыткой сохранить предприятие в переходный период.