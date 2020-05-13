Рига, , 01:22 — REGNUM Служба Государственных Доходов (СГД) Латвии проинформировала, что план по сбору налогов в I квартале 2020 года выполнен почти на 100%, пишет портал nra.lv.

Согласно утверждённому плану СГД должна была инкассировать с января по конец апреля 2020 3,15 млрд евро. По факту СГД отчиталась о 3,08 млрд евро. На данный момент собрано 29,4% процентов всех, запланированных бюджетом этого года налоговых поступлений.

Перевыполнен план по сбору подоходного налога 64,6 млн евро вместо 62. План по НДС выполнен на 89,4%, собрано 762,98 млн евро, вместо 853,8. Акцизный налог тоже отстаёт от плана — 87,5%, собрано 321,93 млн евро из запланированных 367,91 млн.

Эти потери компенсировали сборы подоходного налога с населения — 110,5%, или 568,2 млн евро, вместо 514.

Почти в полной мере, 99,6%, собран и социальный налог — 1,142 млрд евро.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.