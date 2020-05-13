Москва, , 00:48 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил роль домена верхнего уровня .рф в стабильной работе российского сегмента интернета. Об этом Медведев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что 12 мая национальному домену верхнего уровня для России .рф исполнилось 10 лет.

Медведев отметил, что домен .рф — это одна из важнейших гарантий того, что российский сегмент интернета будет стабильно работать при любых кризисах и внешних воздействиях.

«Это особенно важно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса значительная часть общения, в том числе и делового, перешла в онлайн», — пишет Медведев.

Также Медведев напомнил, что создание домена .рф изначально задумывалось как символ значимости русского языка и кириллицы в мире. Но сейчас значение домена .рф вышло далеко за рамки гуманитарного проекта.

Домен .рф действительно прижился и его все более активно используют индивидуальные предприниматели, крупный бизнес, а также государственные органы.

В домене верхнего уровня .рф зарегистрированы уже более 730 тысяч сайтов.

«Будем и дальше продолжать развитие крупнейшего кириллического домена мира», — подчеркнул Медведев.