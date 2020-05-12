Москва, , 23:45 — REGNUM Российская государственная корпорация Роскосмос подтвердила информацию о подписании контракта с NASA на полет одного астронавта на российском космическом корабле «Союз» к Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, ранее представитель NASA Стефани Ширхольц сообщила, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят России более $90 млн.

В Роскосмосе подтвердили, что действительно контракт на доставку одного астронавта на МКС и возвращение на Землю был заключен с NASA. Сумму контракта в госкорпорации назвать отказались.