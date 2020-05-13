Тегеран, , 08:08 — REGNUM 12 мая министр нефти Ирана Биджан Зангане подробно остановился на мерах министерства нефти по борьбе с COVID-19, заявив, что министерство предприняло усилия по предотвращению остановки добычи нефти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с первым вице-президентом страны Эсхаком Джахангири, Зангане заявил, что меры министерства нефти были приняты в четыре этапа: предотвращение, приведение в готовность, конфронтация и возвращение к нормальному состоянию. Он добавил, что все виды деятельности нефтяной промышленности были возобновлены.

В качестве негативных последствий COVID-19 для экономики он назвал резкое снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, падение рентабельности нефтеперерабатывающих заводов в результате снижения спроса.

Ранее Зангане заявил, что проблема нефтяного рынка не может быть решена исключительно Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая нуждается в глобальном сотрудничестве с учётом чрезмерного предложения и снижения спроса наряду с неопределенностью относительно окончания пандемии коронавируса.