Тегеран, , 08:10 — REGNUM 12 мая управляющий Центральным банком Ирана (ЦБИ) Абдолназер Хеммати в своем посте в Instagram заявил об облегчении доступа к финансовым ресурсам ЦБ за рубежом, отметив, что за последние 50 дней через центральный банк и ненефтяных экспортёров прошло более 2,5 млрд долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Несмотря на проблемы, вызванные вспышкой COVID-19, превентивные меры, принятые соседними странами, а также закрытие пограничных терминалов и обменных пунктов, за последние 50 дней более $2,5 млрд прошло через центральный банк и ненефтяных экспортеров», — подчеркнул Хеммати.

Он добавил, что постепенное оживление ненефтяного и нефтяного экспорта приведет к нормализации ненефтяного экспорта и приобретению валюты.

Ранее Хеммати заявил, что важнейшей целью монетарной политики является сдерживание инфляции, добавив, что, несмотря на снижение нефтяных доходов под воздействием санкций и цен на нефть, ситуация с валютными резервами страна нормальная.