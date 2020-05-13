Тегеран, , 08:17 — REGNUM 12 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна стремится развивать отношения с Ираном, особенно в торгово-экономической сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Александр Вучич выступил с этим заявлением после получения верительных грамот нового посла Ирана в Белграде Рашида Хассанпура. Сербский президент передал свои теплые приветствия своему иранскому коллеге Хасану Рухани и подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества и дружественных связей.

Вучич передал свои соболезнования жертвам коронавируса в Иране и выразил надежду на то, что обе страны успешно справятся с пандемией и осуществят планы совместного сотрудничества.

«Обладая богатой историей, цивилизацией и культурой, а также своим храбрым и свободолюбивым народом, Иран занимает важное положение среди исламских стран», —отметил президент. Он также высоко оценил поддержку Ираном национального суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Между тем, Хассанпур подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической и культурной сферах. Коснувшись позиции Ирана по поддержке Сербии на международной арене, иранский дипломат подчеркнул политическую готовность и заинтересованность Ирана в развитии всесторонних отношений с сербским государством.