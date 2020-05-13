Тегеран, , 14:32 — REGNUM 11 мая первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири подтвердил, что нет иного пути для роста экономики, кроме расширения ненефтяного экспорта, призвав МИД подготовить почву для развития экспорта путем развития и укрепления экономической дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 мая.

Выступая на заседании по теме «Пути развития экономических связей с соседними государствами и поддержки экспортеров», он подчеркнул важность ненефтяного экспорта, заявив: «Если мы стремимся к резкому росту производства, то должны рассматривать ненефтяной экспорт как важнейший фактор укрепления внутреннего производства.

«Чтобы стимулировать внутреннее производство, нам нужно искать внешние рынки для поставок отечественной продукции, так как местные рынки ограничены», — сказал Джахангири.

Он также отметил: «При беспрецедентном падении цен на нефть мы должны сосредоточиться на ненефтяном экспорте, чтобы удовлетворить потребности страны в иностранной валюте, при этом нам не придётся беспокоиться об импорте основных товаров в 2020 году».

Подчеркнув, что 15 соседних стран и другие государства, включая Китай и Индию, а также членов ЕАЭС, должны рассматриваться в качестве наиболее приоритетных экспортных целей, Джахангири призвал министерство иностранных дел и другие соответствующие институты создать необходимую инфраструктуру для развития экспорта в эти страны путем укрепления экономической дипломатии и концентрации внимания на целевых странах.