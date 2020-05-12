Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США изменило прогноз рост спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения, 12 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно обновленному прогнозу, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 8,13 млн баррелей в сутки — это на 2,9 млн баррелей меньше, чем ожидалось ранее. В то же время, прогноз EIA по спросу в 2021 году увеличен на 580 тыс. баррелей до 6,99 млн баррелей в сутки.

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