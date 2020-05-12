Москва, , 22:25 — REGNUM Российские авиакомпании в апреле 2020 года сократили пассажирские авиаперевозки на 91,8%. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Сообщается, что в апреле 2020 года российские авиаперевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров. Снижение составило аж — 91,8% по сравнению с апрелем 2019 года. Пассажирооборот снизился на — 93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров.

Всего за первые четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров. Это на 29,5% меньшей, чем за первые четыре месяца 2019 года.

Примечательно, что на фоне такого обвального падения, вызванного пандемией коронавируса, на рынке пассажирских авиаперевозок сменился лидер — авиакомпания S7 обогнала «Аэрофлот» по количеству перевезенных пассажиров: 213,9 тыс. и 147,7 тыс. в апреле соответственно.