Нью-Йорк, США, , 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 119,70 пункта (0,49%), до 24 102,29 пункта, индекс S&P 500 упал на 17,59 пункта (0,60%), до 2912,60 пункта, индекс Nasdaq упал на 23,07 пункта (0,25%), до 9169,27 пункта.

Уолл-стрит остается под давлением глобального спада из-за эпидемии коронавируса, а также крупнейшей со времен Второй мировой безработицы в самих США.

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