Стокгольм, , 08:32 — REGNUM В Швеции в настоящее время от некоторых парламентских партий поступают требования ужесточения регламента при оказании помощи частному бизнесу. В частности, речь идет о предложении отказывать в государственной поддержки тем компаниям, которые сократили свой персонал и в то же время продолжают распределять многомиллиардные дивиденды среди своих акционеров. Об этом 12 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Вы не можете выплачивать большие дивиденды своим акционерам и в то же время получать такую огромную помощь со стороны налогоплательщиков», — заявил Якоб Форссмед, представитель Христианских демократов по экономическим вопросам.

Напомним, что чуть более недели назад правительство, контролируемое Социал-демократами, центристы и либералы представили еще один пакет антикризисной поддержки в связи с коронавирусом. Речь идет о тех компаниях, которые в марте и апреле этого года потеряли товарооборот по меньшей мере на 30% по сравнению с предыдущим годом. Теперь же парламентские партии в лице Христианских демократов, Умеренных и Левых призывают правительство задуматься, стоит ли оказывать помощь, вынимая деньги из карманов налогоплательщиков, тем компаниям, которые этих же налогоплательщиков увольняют, но при этом в то же время продолжают выплачивать многомиллиардные суммы своим акционерам.