Стокгольм, , 08:27 — REGNUM Правление шведского автоконцерна Volvo в ожидании скорой встречи своих акционеров выступило с предложением не распределять дивиденды среди держателей акций за 2019 год. Ранее один из крупных акционеров Volvo шведская пенсионная компания Alecta обратилось к руководству автоконцерна с подобным предложением. Об этом 12 мая сообщило шведское новостное агентство Sveriges Radio.

Напомним, что собрание акционеров Volvo было отменено в связи с началом пандемии коронавируса. На несостоявшемся совещании предполагалось распределить прибыль в размере $2,7 миллиардов. Однако коронавирус не позволил акционерам провести встречу, и она была отложена. Некоторое время спустя руководство Volvo объявило о сокращении 20 000 сотрудников в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией. Было также объявлено, что $1,6 миллиардов от ранее заявленной суммы выручки для распределения ($2,7 миллиардов) изымаются для обеспечения операционных расходов.

Теперь же правление автоконцерна намерено предложить своим акционерам и вовсе отказаться от получения дивидендов за 2019 год. В пресс-релизе Volvo говорится, что у компании «сильное финансовое положение», но решение было принято в качестве меры предосторожности в результате неопределенности, обуславливаемой коронавирусом.