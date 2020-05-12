Москва, , 21:01 — REGNUM Законопроект о 50-процентном авансе при госзакупках в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) внесли в Госдуму депутаты во главе с Владимиром Гутеневым («Единая Россия») и члены Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Поправками в Бюджетный кодекс предлагается закрепить, что включаются в государственный контракт условия об обязательной выплате аванса в размере не менее 50 процентов от цены контракта (этапа исполнения контракта) в случае осуществления закупки у организации оборонно-промышленного комплекса, включенной в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Закон может являться дополнительной мерой поддержки для развития отечественного производства и повышения конкурентоспособности российских товаров предприятиями ОПК, отмечают авторы.