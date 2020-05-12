Москва, , 19:59 — REGNUM В России наблюдаются случаи повышения цен на медицинские перчатки на фоне эпидемии коронавируса, сообщили 12 мая в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«ФАС фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, в России с 12 мая прекращает действовать единый режим нерабочих дней, действовавший полтора месяца. При этом на фоне постепенного снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, во многих регионах вводится требование об обязательном ношении защитных масок и перчаток в общественных местах.