Лондон, , 19:47 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 12 мая на Лондонской бирже — Brent уверенно держится выше $30, WTI выросла в цене на 7%.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 54 цента (1,82%), до $30,17 за баррель. Диапазон марки составляет $29,62 — $30,69 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,68 (6,96%), до $25,82 за баррель. Диапазон марки — от $24,23 до $26,11 за баррель.

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