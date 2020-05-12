Берлин, , 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.

Уточняется, что «Академик Черский» встал у крупнейшего причала, на котором проходит железнодорожная колея российского стандарта. У соседних причалов стоят российская трубоукладочная баржа «Фортуна» и немецкое судно BOKA CONSTRUCTOR, оборудованное для работ по углублению и укреплению дна.

Кроме того, в немецком порту Мукран расположен логистический строительный терминал по реализации проекта «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, строительные и трубопрокладочные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» выполнены на 94% и были прерваны санкциями США, введёнными против европейских подрядчиков.

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