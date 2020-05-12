Москва, , 18:34 — REGNUM Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин принял участие в заседании Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Говоря о мерах поддержки медиаотрасли, Сергей Катырин отметил, что Торгово-промышленная палата не раз высказывала озабоченность создавшейся в отрасли ситуацией, особенно в региональных СМИ. И поэтому ТПП РФ обратилась с предложением о комплексе необходимых к председателю правительства Михаилу Мишустину, главам субъектов Федерации и в профильный Комитет Государственной думы ФС РФ.

Речь идёт о действиях в трёх направлениях: о снижении финансовой и фискальной нагрузки на отрасль, об ограничении избыточного административного давления на медиа, о необходимых законоадетельных решениях, которые помогут стабилизировать отрасль после выхода из острой фазы кризиса.

Сергей Катырин предложил Комитету обратиться от имени Госдумы к главам регионов с просьбой поддержать местные СМИ — не сокращать или восстановить финансирование местных СМИ в тех регионах, финансирование уже снижено. Он подчеркнул, что если необходимые действия не будут предприниматься сегодня, то завтра выходить из кризиса будет некому.

Завершая заседание, Александр Хинштейн подчеркнул, что постановление, за которое сегодня единогласно проголосовали все участники заседания Комитета Государственной думы ФС РФ по информационной политике, будет направлено и в правительство РФ, и в администрации регионов.

Постановление комитета ГД в значительной мере сформировано из предложений, подготовленных Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиа, и включает в себя практически все основные меры, перечисленные в письме Сергея Катырина в адрес комитета по информационной политике ГД РФ: включить в список наиболее пострадавших отраслей, требующих государственной поддержки, все медиа, и прежде всего региональные — телевидение, радио, печатные СМИ, предприятия издательской и полиграфической отрасли, обеспечить им поддержку со стороны субъектов РФ, обнулить платежи за аренду муниципальной и государственной собственности, предоставить РТРС субсидии, которые позволили бы принципиально снизить стоимость услуг для телерадиовещательных компаний, предоставить компаниям отрасли банковские каникулы — ввести мораторий на погашение процентов по кредитам и выплатам по основному долгу до конца года. А также принять целый комплекс дополнительных мер налогового стимулирования, и мер по сокращению избыточного административного давления на предприятия отрасли.

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