Севастополь, , 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. Об этом 12 мая журналистам заявил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.

«Мы получили десять новых ИВЛ, они ещё ни разу не использовались. Сегодня дал поручение не использовать их в работе до того, как выяснят в чём проблема с этими аппаратами», — отметил Развожаев.

По его словам, если проблему не удастся устранить на месте, их вернут на завод.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия в Санкт Петербурге 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании.

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