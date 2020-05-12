Рига, , 18:09 — REGNUM Число зарегистрированных компаний в Латвии в апреле, что является некой характеристикой деловой активности, упало вдвое, до самого меньшего за последние 20 лет значения. Об этом, как пишет портал Dienass Busines, сообщил 12 мая экс-председатель Совета малого и среднего бизнеса Андрис Ласманис.

«Цифры такие, какие есть. Они показывают кризис вне зависимости нравится это кому-то или нет. Эту проблему нельзя разрешить в рамках только одной страны», — сказал Ласманис.

По его словам, в апреле в Латвии было зарегистрировано всего 444 новых предприятия.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.