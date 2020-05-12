Лондон, , 18:08 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 12 мая на Лондонской бирже, однако Brent пока находится чуть ниже «психологической отметки» в $30 за баррель.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 17 центов (0,57%), до $29,80 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подорожали на $1,13 (4,68%), до $25,27 за баррель.

Нефтяной рынок находится на подъеме благодаря сокращениям ОПЕК+ и быстрому восстановлению спроса на нефть в Китае.

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