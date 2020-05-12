Москва, , 17:50 — REGNUM Все предложения президента РФ Владимира Путина для поддержки экономики и граждан, все социальные обязательства будут исполнены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нет опасений говорить о том, что решения будут не исполнены», — заявил Володин в эфире «Россия 1».

Он отметил роль Фонда национального благосостояния.

«Решение президента в этой части нам позволило и его и наполнить, и сохранить, и сейчас мы имеем резерв, который дает нам возможность выполнить все социальные обязательства перед гражданами, a также помочь гражданам и помочь предприятиям, экономике в это сложное время», — заявил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что из бюджета был выделен достаточный объём средств для обеспечения мер поддержки населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова объяснила, откуда возьмутся средства на поддержку граждан