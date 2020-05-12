Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM В центрах занятости населения Нижегородской области организована горячая телефонная линия с 11 по 31 мая, — сообщает пресс-служба правительства региона.

По рабочим дням с 8 утра до 8 вечера специалисты будут консультировать работников и работодателей по вопросам изменений в законодательстве о занятости, об увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия всем потерявшим работу после 1 марта, а также о работе портала «Работа в России».