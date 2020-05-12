Киев, , 17:33 — REGNUM Министерство экономики Украины заявило о падении ВВП Украины в первом квартале нынешнего года на уровне 1,2%.

Об этом ведомство сообщило сегодня, 12 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее предполагалось, что за этот период экономика Украины упадет на 0,9%.

Министерство подчеркивает, что марте экономика Украины только начала ощущать эффект от пандемии COVID-19 и введения карантинных мер для ее сдерживания, таких как запрет на пассажирские перевозки, работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров и пр.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины приняла изменения в госбюджет, подготовленные правительством, которые предполагают, что ВВП страны в этом году упадет на 5%. В свою очередь в МВФ считают, что экономика Украины рухнет как минимум на 7,7%.

Согласно прогнозам правительства и Нацбанка Украины, самые серьезные проблемы экономику страны ждут во втором квартале 2020 года.