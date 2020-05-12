Москва, , 17:26 — REGNUM Госдума найдет баланс в отношениях между арендодателями и арендаторами, решение будет принято с учетом всех мнений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственную думу поступили обращения от арендаторов и арендодателей. Вопрос поднятый ими — важный для обеих сторон, поэтому решение должно быть с учетом мнения и одних, и других. Это тот случай, когда его нельзя принимать в ущерб кому-то. Будем искать оптимальное решение», — заявил Володин.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен подготовить поправки ко второму чтению законопроекта о мерах поддержки бизнеса, касающиеся вопросов взаимодействия арендаторов и арендодателей на фоне спада экономики из-за коронавируса, заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее эти вопросы касаются интересов миллионов людей, и поэтому комитет по бюджету подготовил своё заключение, где мы считаем, что эти нормы должны быть ко второму чтению изменены», — заявил он.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды (до одного года), заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности.

Предполагается, что закон будет принят во втором и в третьем чтениях на заседании 13 мая.

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