Киев, , 17:01 — REGNUM На рынке энергетики Украины возникли многомиллиардные долги, существенно снизив запас прочности системы, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, которую 12 мая цитирует пресс-служба ведомства.

Буславец заявила, что поставщики и потребители электроэнергии задолжали более 5 млрд гривен системному оператору «Укрэнерго».

»А «Укрэнерго» 13 млрд гривен должен «Гарантированному покупателю», который в свою очередь 5 млрд гривен задолжал государственной компании «Энергоатом». Гарантированный покупатель — это государственное предприятие, которое согласно закону обязано осуществлять общегосударственную обязанность — выкупать всю «зеленую» энергию и платить за нее, а также выкупать 85% атомной генерации, чтобы поставлять ее по льготному тарифу», — отметила чиновник.

Соответственно, подчеркнула и.о. министра, энергогенерирующие компании, имея такие долги, просто не могут осуществлять свою операционную деятельность.

«Например, закупать топливо, обеспечивать плановые ремонты, обеспечивать безопасное поставки потребителям, даже — платить зарплату своим работникам. А наш системный оператор, наши диспетчеры, к сожалению, уже не знают как балансировать энергетическую систему», — подчеркнула Буславец.

ИА REGNUM напоминает, что ранее и.о. министра энергетики Украины подтвердила кризис в отрасли и заявила, что одной из главных причин удручающего положения дел являются закупки электроэнергии в России и Белоруссии.