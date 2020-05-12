Тбилиси, , 16:42 — REGNUM Системная регистрация земель, которую осуществляет министерство юстиции Грузии, имеет огромное значение для страны, и будет завершена в течение 3 лет, сообщил на презентации посткризисной программы поддержки сельского хозяйства 12 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Системная регистрация земель — очень важное мероприятие, в успехе которого мы уверены, потому что финансирование на него мы уже выделили. И осуществление этого мероприятия означает, что в течение 3 лет все виды земель в нашей стране будут учтены и зарегистрированы», — сообщил Гахария.

По его словам, программы помощи фермерам, предусмотренные посткризисным планом, предназначены для тех, кто владеет зарегистрированными землями. Но если фермеры успеют зарегистрировать свои земли до конца этого года, то все льготы и виды помощи будут распространены и на них.

«Это значит, что определенная часть этой программы охватит и некоторый период будущего года», — заявил Георгий Гахария.

Он подчеркнул, что в конечном итоге все осуществляемые в сфере сельского хозяйства программы нацелены на обеспечение продовольственной безопасности страны.