Киев, , 16:36 — REGNUM Украина рассчитывает подписать новый меморандум с МВФ до конца мая.

Соответствующий вопрос обсуждался на переговорах премьер-министра страны Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня, 12 мая.

Отчет о переговорах обнародовала пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Шмыгаль заявил канцлеру Германии, что сотрудничество с МВФ предположительно позволит Киеву получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет этого года.

Он также отметил, что кредитные средства МВФ — это залог получения средств и от других международных финансовых организаций, а также показатель того, что Украина «находимся на пути системных реформ».

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая должна состояться внеочередная сессия Рады, на которой планируется голосование во втором чтении и в целом за т.н. «антиколомойский» законопроект. Ранее в минфине Украины заявили, что без голосования за этот документ МВФ даже не хочет обсуждать дальнейшее сотрудничество с Украиной.