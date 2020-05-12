Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Правительство Грузии решило списать долги за услуги мелиорации фермерам в рамках помощи сельскохозяйственному сектору. Об этом 12 мая рассказал журналистам министр окружающей среды и сельского хозяйства страны Леван Давиташвили, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Глава минсельхоза отметил, что аграриям простят задолженность общей суммой около 8 млн лари (примерно $2,5 млн), которая скопилась с 2012 по 2019 год.

«Данная задолженность будет списана фермерам автоматически. Кроме того, более 42 000 фермеров будут освобождены от оплаты за услуги по мелиорации в 2020 году, которая обходится до 75 лари за гектар и в общей сложности составляет пять миллионов лари», — рассказал Давиташвили.

Он отметил, что от оплаты мелиорации в 2020 году освободят фермеров, чьи участки до 10 гектар. Если земли у них больше, то платить нужно будет только за площади, превышающие этот размер.

Напомним, 12 мая правительство объявило о запуске экономической программы по выведению сельскохозяйственного сектора из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее было объявлено о выделении аграриям субсидии в размере 200 лари (примерно $60) на 1 гектар, отмене налога на воду и предоставлении дизельного топлива по льготным ценам.

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