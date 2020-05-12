Москва, , 15:56 — REGNUM Днем 12 мая валютная секция почти не движется, курсы иностранных валют меняются разнонаправленно, но одинаково сдержанно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня доллар США торгуется по 73,46 руб. и слегка растет, евровалюта чуть отступает и балансирует на уровне 79,50 руб.

С одной стороны, нефть в плюсе. Баррель нефти марки Brent торгуется днем по $30, но выглядит нейтрально только на первый взгляд, потому что рынок все больше обращается в сторону риска второй волны пандемии. С другой стороны, во внешнем фоне ничего не происходит.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране, но для абсолютного большинства граждан это не имеет никакого значения: локальные решения остаются за регионами, и население все так же сидит по домам.

На текущий момент нет ни одной веской причины для изменения курса рубля заметным образом в ту или иную сторону. Это значит, что доллар США пока сохранится в диапазоне 73−75 руб., евро — в пределах 79−82 руб.», — полагает эксперт.

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