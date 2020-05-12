Сеул, , 15:44 — REGNUM Представители министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и Федерального министерства экономики и энергетики Германии 12 мая провели видеоконференцию, в рамках которой договорились укрепить сотрудничество в сфере энергетики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, речь шла о сотрудничестве в области преобразования энергии и в выводе АЭС из эксплуатации. В рамках встречи стороны подписали «дорожную карту».

Документ является продолжением подписанного в декабре 2019 года соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики.

Известно, что представители двух стран планировали подписать «дорожную карту» в конце марта текущего года во время Берлинского энергетического диалога (Berlin Energy Transition Dialogue), однако в связи с пандемией коронавируса подписание состоялось в режиме онлайн.