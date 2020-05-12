Бишкек, , 15:39 — REGNUM В Киргизии за 2019 год произведено валовой продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства на сумму 220 млрд сомов (208,3 млрд рублей), что на 2,6% больше показателя 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

За минувший год общая посевная площадь сельхозкультур в целом по республике составила 1 млн 216,7 тысячи гектаров и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 1,8 тысячи гектаров или на 0,1%.

Сейчас на территории Киргизии работают 2 536 теплиц общей площадью 203,4 гектара. По сравнению с 2018 годом количество теплиц увеличилось на 85, а занимаемая ими площадь — на 30,3 гектара.