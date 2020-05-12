Цхинвал, , 15:28 — REGNUM Медикам и другим специалистам, которые рискуют заразиться коронавирусом в Южной Осетии в результате исполнения своих обязанностей, нужно поднять заработную плату. Сказал президент республики Анатолий Бибилов, 12 мая сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, это распоряжение было дано министерству здравоохранения, министерству финансов и югоосетпотребнадзору во время заседания оперативного штаба.

«Определенные выплаты за выполнение сложной работы должны быть. Они должны быть уверенны, что государство заботится не только об их безопасности, но и о социальной защите», — сказал Бибилов.

Напомним, в Южной Осетии в мае, после возвращения больших групп граждан из России, начали выявлять у них COVID-19. Всего зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. Во всех случаях инфицированные сразу после прибытия из-за границы были помещены на карантин.

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