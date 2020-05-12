Минск, , 15:26 — REGNUM В Белоруссии на рынке труда сокращается количество вакансий — на сегодня их 72 тысячи. Об этом 12 мая заявила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич.

По словам министра, работодатели сокращают спрос, и при этом увеличивается количество граждан, которые обращаются в службу занятости за оказанием содействия в трудоустройстве. Ситуация на рынке труда осложнена распространением коронавируса.

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Отметим, по состоянию на 12 мая белорусский Общереспубликанский банк вакансий содержит сведения о 74 610 потенциальных рабочих местах и 3177 резюме. В основном работодатели предлагают трудоустройство с низкой оплатой труда.

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В рейтинге наиболее востребованных работников, по данным этого ресурса, наиболее востребованными значатся врач-специалист, водитель автомобиля, медицинская сестра-специалист (медицинская сестра), уборщик помещений (производственных, служебных), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Так, например, врач-травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики и врач-офтальмолог могут рассчитывать на 700 белорусских рублей (примерно $285 в эквиваленте).

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