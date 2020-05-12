Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Подоходный налог для граждан Казахстана, зарабатывающих не более 300 тыс. тенге ($712) в месяц, не должен превышать 10%. Об этом 12 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Алма-Ату. Видео выступления главы государства опубликовал его пресс-секретарь Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Я считаю, что рано или поздно мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости», — сказал Токаев. Он пояснил, что люди с малым доходом должны платить меньше налогов.

Глава государства подчеркнул, что люди, зарабатывающие больше 25 млн тенге ($59 тыс.) в год должны платить больше налогов. Вместе с тем сумму доходов и проценты определит правительственная комиссия, добавил Токаев.

«Я считаю, что в нашей стране подоходный налог не должен быть больше 15%», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Касым-Жомарт Токаев предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

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