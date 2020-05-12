Москва, , 15:22 — REGNUM В России каждую неделю наращиваются объемы производства масок на 10%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«У нас каждую неделю увеличивается производство масок на 10%, что сопровождается в том числе снижением их цены, если, конечно же, она не определяется перекупщиками», — сказал Морозов.

Парламентарий также рассказал о производстве масок за апрель.

«Только за апрель было произведено более 138 млн масок и более 100 млн масок закуплено», — привел Морозов данные.

В ряде регионов России введен масочно-перчаточный режим, введена система штрафов за отказ носить средства индивидуальной защиты. Вместе с тем в магазинах жалуются на цены масок, в частности, в Москве упаковку из десяти одноразовых медицинских масок можно приобрети за 280 рублей. Маски рекомендуют менять каждые два часа.

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