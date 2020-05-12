Москва, , 15:19 — REGNUM Решение о переносе форума инновационных финансовых технологий Finopolis на осень 2021 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции принято Банком России. Это следует из обнародованного пресс-релиза регулятора.

«Банк России принял решение перенести Форум инновационных финансовых технологий Finopolis на осень 2021 года», — говорится в сообщении,

Также в нем указывается, что такое решение принято из-за неблагоприятной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, что две трети работающих граждан России (65%) готовы повышать свою финансовую грамотность, чтобы научиться управлять деньгами более эффективно.